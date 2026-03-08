🎙️ Kendrick Lamar, les GOATs, le meilleur des 90’s… on répond à VOS questions !

Vous nous aviez envoyé tellement de questions pour le Hoop Culture qu'on n'avait pas pu répondre à tout du premier coup, voici donc une deuxième salve de réponses.

🎙️ Kendrick Lamar, les GOATs, le meilleur des 90’s… on répond à VOS questions !

Chose promise, chose due, on répond à nouveau à vos questions dans cet épisode de Hoop Culture spécial FAQ. On y parle NBA, Kendrick Lamar, souvenirs des 90's et de plein d'autres choses encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Kendrick Lamar "To Pimp A Butterfly"

RIP Bob Power

Gotham Vol.2

Gotham

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Gotham © (@gotham_label)

Alfa Mist "Like Something"

Alfa Mist

Spill Tab "Assis"

Spill Tab

Taggy Matcher feat. Elodie Rama "On & On"

Drive To Survive

Alex Jordanov et Ké Clero "Radio Club"

Radio Club

