Chose promise, chose due, on répond à nouveau à vos questions dans cet épisode de Hoop Culture spécial FAQ. On y parle NBA, Kendrick Lamar, souvenirs des 90's et de plein d'autres choses encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

Kendrick Lamar "To Pimp A Butterfly"

RIP Bob Power

Gotham Vol.2

Alfa Mist "Like Something"

Spill Tab "Assis"

Taggy Matcher feat. Elodie Rama "On & On"

Drive To Survive

Alex Jordanov et Ké Clero "Radio Club"