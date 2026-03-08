Chose promise, chose due, on répond à nouveau à vos questions dans cet épisode de Hoop Culture spécial FAQ. On y parle NBA, Kendrick Lamar, souvenirs des 90's et de plein d'autres choses encore.
Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.
Hoop Culture sur YouTube
Hoop Culture en streaming
La playlist Hoop Culture
On en parle dans Hoop Culture
Kendrick Lamar "To Pimp A Butterfly"
RIP Bob Power
Gotham Vol.2
Voir cette publication sur Instagram
Alfa Mist "Like Something"
Spill Tab "Assis"
Taggy Matcher feat. Elodie Rama "On & On"
Drive To Survive
Alex Jordanov et Ké Clero "Radio Club"