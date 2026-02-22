Comme promis, cette semaine on répond à vos questions dans cet épisode de Hoop Culture spécial FAQ. On y parle NBA, sneakers, musique et plein d'autres choses encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

JhëroLuz "L4-L5"

<a href="https://jheroluz.bandcamp.com/album/l4-l5">L4-L5 de JhëroLuz</a>

Jill Scott "To Whom It May Concern"

<a href="https://jillscott.bandcamp.com/album/to-whom-this-may-concern">To Whom This May Concern de Jill Scott</a>

Crimeapple "Karachi"

Jordan Rakei "Easy To Love"

Olivier Norek "Les Guerriers de l'hiver"

State Of Play