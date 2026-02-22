🎙️ Hoop Culture : on répond à VOS questions !

Un épisode de Hoop Culture spécial "FAQ" dans lequel on répond à toutes questions.

Comme promis, cette semaine on répond à vos questions dans cet épisode de Hoop Culture spécial FAQ. On y parle NBA, sneakers, musique et plein d'autres choses encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

JhëroLuz "L4-L5"

Jhëroluz

Jill Scott "To Whom It May Concern"

Jill Scott To Whom It May Concern

Crimeapple "Karachi"

Crimeapple War Cash

Jordan Rakei "Easy To Love"

Olivier Norek "Les Guerriers de l'hiver"

Les Guerriers de l'hiver

State Of Play

