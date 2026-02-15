Mois de février oblige, voici un épisode spécial dédié à Michael Jordan. Théo et Pierre-Armand reviennent sur la façon dont ils les a marqués, les anecdotes les plus savoureuses, sa place aujourd'hui encore dans la Hoop Culture.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Michael Jordan "Come Fly With Me"

Michael Jordan's Playground

Natural Elements "Neon Lights"

James Blake "The Death Of Love"

Astrud Gilberto "The Girl From Ipanema"

