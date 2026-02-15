🎙️ Y aurait-il une Hoop Culture sans Michael Jordan ?

Pour l'anniversaire de Michael Jordan, on revient sur son impact, sa place dans la culture et ses anecdotes marquantes.

🎙️ Y aurait-il une Hoop Culture sans Michael Jordan ?

Mois de février oblige, voici un épisode spécial dédié à Michael Jordan. Théo et Pierre-Armand reviennent sur la façon dont ils les a marqués, les anecdotes les plus savoureuses, sa place aujourd'hui encore dans la Hoop Culture.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

Hoop Culture en streaming

La playlist Hoop Culture

Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

Michael Jordan "Come Fly With Me"

Michael Jordan's Playground

Natural Elements "Neon Lights"

Natural Elements

James Blake "The Death Of Love"

James Blake

Astrud Gilberto "The Girl From Ipanema"

Pluribus

🎙️ Hoop Culture : Victor Wembanyama et l’EdF Vs Stephen Curry et Team USA… the music game !

Exprimez-vous