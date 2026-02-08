Changement de format cette semaine de Hoop Culture avec cette première édition du "music game". Le concept : une confrontation mythique entre deux teams, ici Team USA avec Stephen Curry, LeBron James et toute la clique opposés à l'équipe de France menée par Victor Wembanyama, Nicolas Batum et les autres en finale des Jeux Olympiques 20240

On prend chaque joueur de chaque formation et on choisit un album qui lui correspond le mieux possible. L'idéal pour mêler culture sportive et culture musicale.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

La finale des Jeux Olympiques 2024

Tous les disques cités dans cet épisode

