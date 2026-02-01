🎙️ Hoop Culture : Maya Moore, Bill Russell, LeBron James… NBA, basketball & politique

De Bill Russell à Victor Wembanyama, en passant par Maya Moore ou LeBron James, le basket a très souvent été un moyen d'expression, de contestation ou d'engagement fort.

Cette semaine dans Hoop Culture, on revient sur les récentes prises de parole et réactions de joueurs ou de joueuses face aux évènements inquiétants qui agitent les Etats-Unis.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

