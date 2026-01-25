🎙️ Hoop Culture : Penny Hardaway, Grant Hill, Greg Oden… les pires crève-cœurs

Pour cet épisode de Hoop Culture, coup de chapeau à ceux qui auraient pu, qui auraient dû ou qui auraient voulu. On ne vous a pas oubliés.

Cette semaine dans Hoop Culture, gros plan sur les parcours qui nous ont crevé le cœur : blessures, disparitions précoces, trajectoires qui déraillent etc. L'occasion aussi de reparler de certains joueurs qui nous ont particulièrement marqués, même si leur carrière n'a pas été à la hauteur des attentes.

Au passage, encore un immense merci à Anthony et à TD Cards pour leur incroyable cadeau ! On a la meilleure tribu basket du monde !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Exprimez-vous
Anthony
Merci beaucoup pour la mise en avant des cartes et du cadeau, tellement heureux de vous avoir fait plaisir, merci beaucoup à vous
Répondre