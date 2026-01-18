Cette semaine dans Hoop Culture, on déterre certains des pires dossiers de l'Histoire. Tout le monde a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer, mais certains au sujet de Ja Morant, des Beatles, de Stephen Curry ou de Nikola Jokic ont très, très mal vieilli.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Limsa & Isha "Bitume Caviar" Vol.1 & 2

Common "Victory"

L'Amour c'est surcoté

Jon Batiste "I Need You"