Comme les températures sont en baisse, on fait un focus sur les plus gros coups de froids de la Hoop Culture. Kawhi Leonard, LeBron James, Michael Jordan, Keizer Söze, Rakim, Ned Stark... cette semaine encore, on croise du beau monde !
Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.
