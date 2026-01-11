🎙️ Hoop Culture : Kawhi Leonard, Ned Stark, Klay Thompson… gros coups de froid

On commence l'année froidement, mais du bon pied avec un épisode Hoop Culture spécial gros coups de froid !

Comme les températures sont en baisse, on fait un focus sur les plus gros coups de froids de la Hoop Culture. Kawhi Leonard, LeBron James, Michael Jordan, Keizer Söze, Rakim, Ned Stark... cette semaine encore, on croise du beau monde !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Stranger Things

Stranger Things

Gabe Nandez & DJ Preservation "Nom de guerre" feat. Ze Nkoma Mpaga Ni Ngoko

Gabe Nandez DJ Preservation Sortilège

Nat Adderley Sextet "Space Spiritual"

Nat Adderley

Enki Bilal "Bug"

Enki Bilal Bug

Rakim chez Juan Ep Is Life

