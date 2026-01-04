🎙️Hoop Culture : Yabusele, Taurasi, Wembanyama… nos vœux pour 2026 !

On espère que l'année 2026 vous sera douce et qu'elle sera riche en Hoop Culture !

Quoi de mieux pour débuter la nouvelle année qu'un épisode de Hoop Culture spécial vœux ? L'occasion de parler basket bien sûr, musique également mais société, séries etc !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Flynt "Monsieur Julien"

The Milk "Borderlands"

The Milk Borderlands

Mobb Deep "Mobb Deep Against The World"

Jon Onj "Sometimes"

Jon Onj

Mass Appeal "Legend Has it"

Le documentaire "Taurasi"

Taurasi Prime

Masta Ace "Music Man" pour mon pote Olivier 🕊️

🎙️Hoop Culture – Vincent Reculeau : la NBA, son histoire, ses moves signatures et moi

