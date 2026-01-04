Quoi de mieux pour débuter la nouvelle année qu'un épisode de Hoop Culture spécial vœux ? L'occasion de parler basket bien sûr, musique également mais société, séries etc !
Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.
Hoop Culture sur YouTube
Hoop Culture en streaming
La playlist Hoop Culture
On en parle dans Hoop Culture
Flynt "Monsieur Julien"
The Milk "Borderlands"
Mobb Deep "Mobb Deep Against The World"
Jon Onj "Sometimes"
Mass Appeal "Legend Has it"
Le documentaire "Taurasi"