C'est avec très grand plaisir que nous recevons Vincent Reculeau, le co-auteur avec Adrien Pommepuy du livre "NBA Signatures", dans cet épisode de Hoop Culture. On y parle culture basket, histoire, écriture, influences et anti passéisme.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Vincent Reculeau & Adrien Pommepuy "NBA signatures"

Limsa d'Aulnay & Isha "Bitume Caviar Vol.2"

Nas & DJ Premier "Light Years"

The Brand New Heavies "Heavy Rhyme Experience Vol.1"

Le Potes Cast de Yacine et Dedo

Revue Tag 7 "Mémoires périphériques"

Thomas VDB "Fiascorama"

Les Little "Les vrais"