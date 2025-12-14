🎙️Hoop Culture – Vincent Reculeau : la NBA, son histoire, ses moves signatures et moi

Discussion libre entre trois passionnés de basket, d'histoire et même de mascottes NBA, avec la venue de Vincent Reculeau dans Hoop Culture.

C'est avec très grand plaisir que nous recevons Vincent Reculeau, le co-auteur avec Adrien Pommepuy du livre "NBA Signatures", dans cet épisode de Hoop Culture. On y parle culture basket, histoire, écriture, influences et anti passéisme.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Vincent Reculeau & Adrien Pommepuy "NBA signatures"

Vincent Reculeau NBA Signatures

Limsa d'Aulnay & Isha "Bitume Caviar Vol.2"

Limsa d'Aulnay Isha Bitume Caviar

 

Nas & DJ Premier "Light Years"

Nas & DJ Premier Light Years

The Brand New Heavies "Heavy Rhyme Experience Vol.1"

Le Potes Cast de Yacine et Dedo

Revue Tag 7 "Mémoires périphériques"

Revue Tag 7 mémoires périphériques

Thomas VDB "Fiascorama"

Les Little "Les vrais"

Les little les vrais

