Attention, un épisode de Hoop Culture "paranormal", puisque Pierre-Armand nous emmène dans le multiverse à la découverte de réalités alternatives. Au passage, on croise Akhenaton, Chris Paul, les Sonics, LeBron James, Kery James et bien d'autres encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Kery James

Iron Maiden "Live After Death"

Crimeapple & V Don "Brazil"

"En Fanfare"

Akhenaton feat. Le Rat Luciano "Rien à perdre"

Tarik Chakor "Jul - Petit dictionnaire"