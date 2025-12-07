🎙️Hoop Culture : Chris Paul, Akhenaton, Kobe Bryant, bienvenue dans le Multiverse

Ce n'est pas tous les jours qu'on a accès à des dimensions alternatives, bienvenue dans le Multiverse façon Hoop Culture

Attention, un épisode de Hoop Culture "paranormal", puisque Pierre-Armand nous emmène dans le multiverse à la découverte de réalités alternatives. Au passage, on croise Akhenaton, Chris Paul, les Sonics, LeBron James, Kery James et bien d'autres encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Kery James

Kery James R.A.P.

Iron Maiden "Live After Death"

Iron Maiden

Crimeapple & V Don "Brazil"

Crimeapple V Don

"En Fanfare"

En fanfare

Akhenaton feat. Le Rat Luciano "Rien à perdre"

Tarik Chakor "Jul - Petit dictionnaire"

