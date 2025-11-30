🎙️Hoop Culture : Nikola Jokic, De La Soul, Wembanyama… tu préfères ?

C'est le grand retour du "Tu préfères" pour cet épisode de Hoop Culture particulièrement "culte".

Un épisode de Hoop Culture totalement décalé cette semaine en mode "tu préfères". Pierre-Armand a préparé une série de choix inextricables dont Théo essaie de se dépêtrer, on y croise Nikola Jokic, Victor Wembanyama, De La Soul, les Lakers et bien d'autres encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

De La Soul "Cabin In The Sky"

De La Soul Cabin In The Sky

Faithless "Insomnia"

Finsta & Recluse Crew "Possibilities Vol.1"

Finsta & Recluse crew

Cassius "1999"

Paul Deutschmann, Simon Piel, Joan Tilouine "L'empire"

