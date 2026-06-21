🎙️ Hoop Culture : Jalen Brunson superstar, Spike Lee, Alicia Keys… New York State of Mind

Cette semaine dans Hoop Culture, on revient du côté de New York pour faire le point sur l'impact de ce titre NBA tant attendu.

🎙️ Hoop Culture : Jalen Brunson superstar, Spike Lee, Alicia Keys… New York State of Mind

Cette semaine dans Hoop Culture, retour à froid sur le titre des New York Knicks. Ce que ça change pour la ville, pour les fans, pour Jalen Brunson, pour Spike Lee, on aborde tout ça et bien plus encore !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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