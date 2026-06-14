🎙️ Hoop Culture – Mouhamadou Le Prof : le basket, l’éducation, la passion et moi

Cette semaine dans Hoop Culture, on a le grand plaisir de recevoir Mouhamadou Le Prof, pour parler basket, éducation... et retrouvailles.

🎙️ Hoop Culture – Mouhamadou Le Prof : le basket, l’éducation, la passion et moi

Cette semaine dans Hoop Culture, on a le grand plaisir de recevoir Mouhamadou Le prof. Professeur des écoles, basketteur, personnalité inspirée et inspirante des réseaux sociaux, Mouhamadou partage avec nous ce qui le fait vibrer, avancer et râler. Une superbe rencontre.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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