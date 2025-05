Tyrese Haliburton, quelle belle revanche ! 👏

Tyrese Haliburton a mené les Indiana Pacers, pour la seconde année consécutive, en finale de la Conférence Est. Une vraie revanche pour le meneur de 25 ans, catalogué par ses pairs comme le "joueur le plus surcoté" de la NBA lors d'un sondage avant les Playoffs.

Bon, après les Playoffs NBA 2025, la talent des Pacers va rapidement abandonner ce statut. Et personnellement, je suis content pour lui. Tout d'abord, car j'aime son profil, de gestionnaire - passeur aux commandes d'un basket collectif plaisant.

Mais aussi car je trouvais cette étiquette injuste. Effectivement, il a eu des hauts et des bas depuis son explosion au plus haut niveau. Cependant, au point d'être "surcoté" ? A mes yeux, c'est un All-Star capable de faire passer un ou deux tours de PO à une bonne équipe.

Et cette campagne 2025 lui permet de valider (au moins) ce standard. Il a été excellent au premier tour face aux Milwaukee Bucks (4-1). Et il a encore confirmé devant les Cleveland Cavaliers (4-1). Avec d'ailleurs un Game 5 de patron : 31 points, 8 passes décisives et 6 rebonds.

Un peu comme moi, LeBron James en a d'ailleurs profité pour faire un petit "tap-in" et encenser Haliburton. "Hali joue un putain de basket !!!! Où sont les ratés qui ont dit qu'il était surestimé ??!! Silencieux comme jamais. Ce gamin est excellent et tout le monde aimerait jouer avec lui", a lancé LBJ, en accompagnant son message d'un emoji cerveau, sur les réseaux sociaux.

Du tampering avec les Los Angeles Lakers ? Non plus sérieusement, je trouve qu'il y a eu un manque de respect assez injuste envers Tyrese Haliburton. Mais tant mieux, car j'ai trouvé sa réponse encore plus révélatrice de ses capacités.