🎙️ Hoop Culture : John Starks, Victor Wembanyama, John McEnroe… On répond à VOS questions !

Cette semaine, on vous a laissé les commandes de Hoop Culture et on s'efforce au mieux de répondre à toutes VOS questions !

🎙️ Hoop Culture : John Starks, Victor Wembanyama, John McEnroe… On répond à VOS questions !

Cette semaine dans Hoop Culture, on répond aux questions que vous nous avez envoyées. On y croise John Starks, John McEnroe, Victor Wembanyama et un paquet d'autres sujets intéressants aussi !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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