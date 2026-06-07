Cette semaine dans Hoop Culture, on répond aux questions que vous nous avez envoyées. On y croise John Starks, John McEnroe, Victor Wembanyama et un paquet d'autres sujets intéressants aussi !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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On en parle dans Hoop Culture

La collection A Tribe Called Hoop

Stepan Razorënov "La Seconde vie de Sander"

Brian Jackson "Now More Than Ever"

Monday Night "Football"