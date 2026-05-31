Cette semaine dans Hoop Culture, on se pose les vraies questions au sujet de James Harden, LeBron James, Bronny, MF DOOM et bien d'autres encore !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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La collection A Tribe Called Hoop

Smif N Wessun

Sonedo "Advancing"

MF DOOM "Doomsday"