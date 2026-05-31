🎙️ Hoop Culture : James Harden, MF DOOM, LeBron James… Stop ou encore ?

Dimanche jour du seigneur et du... Hoop Culture ! L'occasion de parler de ce dont on a marre et de ce dont on ne pourrait plus se passer.

🎙️ Hoop Culture : James Harden, MF DOOM, LeBron James… Stop ou encore ?

Cette semaine dans Hoop Culture, on se pose les vraies questions au sujet de James Harden, LeBron James, Bronny, MF DOOM et bien d'autres encore !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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