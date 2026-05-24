Direction la grande allée aux souvenirs cette semaine avec un épisode de Hoop Culture spécial "Tu te souviens ?" On y croise Ice Cube, Victor Wembanyama et même Jean-Paul Belmondo !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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La collection A Tribe Called Hoop

JP Manova "Le Dernier match de Kobe"

Buju Banton

Ibeyi "Aset"

Boyz N The Hood

Jamie Vardy

EPMD "Headbanger"

Nas "Pause Tapes"