Direction la grande allée aux souvenirs cette semaine avec un épisode de Hoop Culture spécial "Tu te souviens ?" On y croise Ice Cube, Victor Wembanyama et même Jean-Paul Belmondo !
Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.
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