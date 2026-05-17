Cette semaine, pas de thème précis, Pierre-Armand et Théo discutent de ce qui les a fait kiffer, vibrer ou râler cette semaine, au basket et ailleurs. On croise du coup Draymond Green, Jerry West, Seu Jorge, Billie Eilish et plein de beau monde encore !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

La collection A Tribe Called Hoop

Jerry West "The Logo"

Allez écouter Pierre-Armand au Yuzu Bar

Gyedu-Blay Ambolley "Africa Yie"

Seu Jorge "The Other Side"

Alain Damasio "La Horde du contrevent"

David Sala "Frankenstein"

Les Initiés