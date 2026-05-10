🎙️ Kelsey Plum, Prince, Kevin Garnett… Tu préfères ?

Cette semaine dans Hoop Culture, c'est le grand retour des "Tu préfères". Attention, ça va du plus pointu au plus barré !

🎙️ Kelsey Plum, Prince, Kevin Garnett… Tu préfères ?

Cette semaine, Théo et Pierre-Armand jouent à l'un de leurs jeux préférés : le Tu préfères ! On y croise Kelsey Plum, Prince, Kevin Garnett et même quelques mouettes...

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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La collection A Tribe Called Hoop

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Jerry West "The Logo"

Jerry West The Logo

Prince "Musicology"

Bold "Dark Patterns"

Bold Dark Patterns

Youthstar "Boogie Men"

Youthstar

Above The Clouds "Change"

Above The Clouds change

Shadez Of Brooklyn "Change"

Henry Taylor

Henry Taylor

Fela "Sorrow Tears & Blood"

Little Miss Sunshine

Little Miss Sunshine

🎙️ Marvin Gaye, Space Jam, Michael Jackson… musique & basketball (feat. Rhum One)

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