🎙️ Kelsey Plum, Prince, Kevin Garnett… Tu préfères ?

Cette semaine, Théo et Pierre-Armand jouent à l'un de leurs jeux préférés : le Tu préfères ! On y croise Kelsey Plum, Prince, Kevin Garnett et même quelques mouettes...

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

La collection A Tribe Called Hoop

Jerry West "The Logo"

Prince "Musicology"

Bold "Dark Patterns"

Youthstar "Boogie Men"

Above The Clouds "Change"

<a href="https://abovetheclouds.bandcamp.com/album/change">Change de Above The Clouds</a> <a href="https://abovetheclouds.bandcamp.com/album/change">Change de Above The Clouds</a>

Shadez Of Brooklyn "Change"

Henry Taylor

Fela "Sorrow Tears & Blood"

Little Miss Sunshine