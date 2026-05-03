Cette semaine, Théo et Pierre-Armand sont rejoints pas un invité spécial, Rhum One ! DJ, producteur, compagnon de scène et de studio de Seth Gueko, mec passionné de basket et de musique (et collaborateur de l'ombre de REVERSE à ses heures perdues), Rhum complète le trio pour discuter des liens étroits entre la musique et le basket.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

La collection A Tribe Called Hoop

Seth Gueko "Blues Brothers"

The Jacksons 5 "This Place Hotel"

Omnia Tal Taher "Azaa"

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par راب شارع - Rap Shar3 (@rap_shar3)

Kid Toussaint et Munuera Jose Luis : "Woodstock 69, le concert du siècle"

Natural Elements "Alignment"

Guy Darol : "Wattstax"

Serge Honorez : "Marvin Gaye chez les Belges"

Rhum One "Snacks"