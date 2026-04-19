🎙️ Hoop Culture : Vince Carter, Tom Cruise, Lamar Odom… légendes ou pas ?

Entre les authentiques et celles de pacotilles, on tente de faire le trie parmi les légendes de la NBA... et bien plus.

🎙️ Hoop Culture : Vince Carter, Tom Cruise, Lamar Odom… légendes ou pas ?

Le terme "légende" est souvent utilisé à tort et à travers, mais au final, c'est quoi une vraie et authentique légende ? Vince Carter, Tom Cruise, Lamar Odom, Rasheed Wallace sont-ils de véritables légendes ? Pierre-Armand et Théo essaient de tirer ça au clair.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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