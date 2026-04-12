Voici un épisode vraiment à part de Hoop Culture dans lequel nous recevons Tcho Nguyen. Graffeur, graphiste, vidéographe et éditeur indépendant, Tcho est une figure active de la culture Hip Hop et c'est sous son impulsion et celle de son équipe, dont le rappeur Rocé, qu'est né le projet Gotham : un magazine culturel totalement indépendant qui prend le contre pied de ce qui se fait par ailleurs pour parler de cultures, de résistances et de révolutions.
Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.
Hoop Culture sur YouTube
Hoop Culture en streaming
La playlist Hoop Culture
On en parle dans Hoop Culture
Le Mook REVERSE #18 WARRIORS
Gotham
Gotham Radio
Tcho "Zone de quarantaine"
Ab-Soul aka Da Boat Dock
Marvin Gaye "I Want You (John Morales M+M Main Mix)"
Dr. Dre Vs Marvin Gaye
Daniel Son & Futurewave "Lil Earl"
MansA Magazine
Ali Siddiq "My Two Sons"