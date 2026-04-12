Voici un épisode vraiment à part de Hoop Culture dans lequel nous recevons Tcho Nguyen. Graffeur, graphiste, vidéographe et éditeur indépendant, Tcho est une figure active de la culture Hip Hop et c'est sous son impulsion et celle de son équipe, dont le rappeur Rocé, qu'est né le projet Gotham : un magazine culturel totalement indépendant qui prend le contre pied de ce qui se fait par ailleurs pour parler de cultures, de résistances et de révolutions.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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On en parle dans Hoop Culture

Le Mook REVERSE #18 WARRIORS

Gotham

Gotham Radio

Tcho "Zone de quarantaine"

Ab-Soul aka Da Boat Dock

Marvin Gaye "I Want You (John Morales M+M Main Mix)"

Dr. Dre Vs Marvin Gaye

Daniel Son & Futurewave "Lil Earl"

MansA Magazine

Ali Siddiq "My Two Sons"