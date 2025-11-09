🎙️Hoop Culture : JR Smith, Steve Kerr, les IA… on répond à VOS questions !

Un nouvel épisode FAQ de Hoop Culture dans lequel on répond à toutes VOS questions !

Pour cet épisode de Hoop Culture, Pierre-Armand et Théo se font un plaisir de répondre aux questions que vous leur avez envoyées. Du coup, on croise Steve Kerr, JR Smith, Big L, IAM, Ron Artest et plein de beau monde.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Le Mook REVERSE #17 FRENCH TOUCH

Miguel "Caos"

A House Of Dynamite

Big L "Harlem's Finest: Return Of The King"

Big L Harlem's Finest

Kraak & Smaak "Herbs & Wine"

Kraak & Smaak

Dela "Jour et Nuit beat tape"

Dela Jour et nuit beat tape

