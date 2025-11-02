Pour cet épisode de Hoop Culture, Pierre-Armand et Théo balancent leurs "hot takes", leurs certitudes établies et inflexibles... du moins celles du moment. On y croise Steven Adams, Victor Wembanyama, Daft Punk, les Chicago Bulls et plein de beau monde encore.
Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.
