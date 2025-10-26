Pour cet épisode freestyle de Hoop Culture, c'est Pierre-Armand qui prend les commandes et qui pose les questions.
Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.
On en parle dans Hoop Culture
Le Mook REVERSE #17 FRENCH TOUCH
Chet Holmgren
Tim Duncan
Jeff Pearlman "2Pac: Only God Can Judge Me"
Elvis Roquand "NBA 80 ANS, L'histoire définitive"
Allen Iverson "Incompris"
Don Was "Midnight Marauders"