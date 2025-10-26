Pour cet épisode freestyle de Hoop Culture, c'est Pierre-Armand qui prend les commandes et qui pose les questions.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Le Mook REVERSE #17 FRENCH TOUCH

Chet Holmgren

Tim Duncan

Jeff Pearlman "2Pac: Only God Can Judge Me"

Elvis Roquand "NBA 80 ANS, L'histoire définitive"

Allen Iverson "Incompris"

Don Was "Midnight Marauders"

Weldon Irvine "Morning Sunrise"