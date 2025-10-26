🎙️Hoop Culture : Tim Duncan, 2Pac, Michael Jordan… épisode freestyle

Un épisode spécial freestyle pour ce Hoop Culture dans lequel on croise beaucoup de beau monde !

Pour cet épisode freestyle de Hoop Culture, c'est Pierre-Armand qui prend les commandes et qui pose les questions.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Le Mook REVERSE #17 FRENCH TOUCH

Chet Holmgren

Tim Duncan

Tim Duncan

Jeff Pearlman "2Pac: Only God Can Judge Me"

Jeff Pearlman 2Pac

Elvis Roquand "NBA 80 ANS, L'histoire définitive"

Elvis Roquand NBA

Allen Iverson "Incompris"

Allen Iverson incompris

Don Was "Midnight Marauders"

Don Was

Weldon Irvine "Morning Sunrise"

