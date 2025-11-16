Comme promis, voici une deuxième salve de réponses aux questions que vous nous avez adressées. On parle de foot, de musique et bien sûr de basket et de NBA dans ce nouvel épisode de Hoop Culture spécial FAQ.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

https://youtu.be/s4Fk4XWz69I

La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

Kofi Stone "All The Flowers Have Bloomed"

Kelan Phil Cohran & Legacy "White Nile"

Nathaniel S. Butler "Courtside"

"High School Radical"