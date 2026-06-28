Chose promise chose due, on continue de répondre à VOS questions au sujet de la NBA, du basket, de la musique et même du théâtre ! On croise cette semaine encore du très beau monde, de Scottie Pippen à Cypress Hill, en passant par les Utah Lakers et Mos Def... entre autres.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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Le jeu "Tu préfères"

La collection A Tribe Called Hoop

Ships Of The Pharaohs "Sun Is Rising"

Outer Frequencies "Jogo Bonito Mixtape"

Eddie Kendricks "Girl You Need A Change Of Mind"

Heltah Skeltah "Nocturnal"

Cypress Hill