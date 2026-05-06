Horrible blessure pour Vanderbilt, les joueurs d’OKC choqués

Terrible fracture ouverte pour Jarred Vanderbilt… même les joueurs du Thunder détournent le regard. Un choc pour les Lakers.

La soirée était déjà compliquée pour les Los Angeles Lakers, battus 108-90 par le Thunder. Mais elle a basculé dans quelque chose de beaucoup plus lourd au cœur du deuxième quart-temps, avec la sortie sur blessure de Jarred Vanderbilt.

Sur une action défensive anodine en apparence, Vanderbilt tente de contrer Holgren… et sa main vient violemment heurter le panneau. Immédiatement, l’ailier se tient la main, grimace, se plie en deux et quitte le terrain sans attendre. Sur le moment, on comprend vite que ce n’est pas une simple douleur.

Selon les informations rapportées après la rencontre, Vanderbilt a subi une luxation complète du petit doigt droit. Mais surtout, la blessure a pris une tournure bien plus grave : l’os a traversé la peau. Une blessure dite « ouverte », nécessitant des points de suture immédiatement après le match.

Une scène qui choque jusque sur le parquet

Au-delà de la gravité médicale, c’est la réaction des joueurs présents sur le terrain qui en dit long. Plusieurs joueurs du Oklahoma City Thunder ont été choqués en découvrant l’état de la main de Vanderbilt au moment de l’action. Les visages et les regards choqués de Jalen Williams sur le banc ou encore de Jared McCain sont impressionnants.

Avant sa sortie, Vanderbilt n’avait joué que sept minutes (2 points, 2 rebonds). Même si son rôle est fluctuant à LA, il reste l’un des principaux chiens de chasse défensifs des Lakers, celui qui met les mains partout, qui coupe les lignes, qui apporte de l’énergie.

À ce stade, difficile d’imaginer Vanderbilt revenir rapidement. Une luxation ouverte avec fracture implique du repos, des soins, et probablement une indisponibilité prolongée. Et pour des Lakers déjà en difficulté offensivement, privés de création et en manque de rythme, perdre un de leurs meilleurs défenseurs pourrait faire très mal dans cette série.

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