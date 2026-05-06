Austin Reaves sombre : OKC avait un plan précis contre lui

Les Los Angeles Lakers ont pris un premier coup derrière la tête dans ces demi-finales de conférence Ouest avec une lourde défaite face au Thunder (108-90). Une soirée compliquée collectivement, mais aussi individuellement pour Austin Reaves, en grande difficulté depuis son retour de blessure.

Revenu récemment après un mois d’absence en raison d’une élongation aux abdominaux, il n’a pas cherché d’excuses après la rencontre. « Franchement, personne ne s’en soucie. Je dois aller sur le terrain et faire mieux. »

Sur ce Game 1, Reaves a terminé à 3 sur 16 au tir, avec un 0 sur 5 à trois points et quatre ballons perdus. Des chiffres qui confirment une tendance inquiétante depuis son retour : 14 sur 46 au tir (30%) et 2 sur 17 derrière l’arc (12%). Dans un contexte de playoffs, difficile de compenser un tel manque d’adresse.

Une défense d’OKC qui ne laisse rien passer

La soirée de Reaves ne s’explique pas uniquement par son manque de rythme. Le Thunder a ciblé ses points forts et exécuté un plan défensif très précis. Selon les données de tracking, il a terminé à 0 sur 10 sur les tirs contestés, une première en playoffs depuis 2023 dans cette catégorie. Le coach d’Oklahoma City, Mark Daigneault, a insisté sur cette discipline défensive :

« On a fait du bon boulot dans l’exécution du plan contre lui. Il ne faut surtout pas lui laisser de situations faciles. S’il a des ouvertures, il peut vraiment te faire très mal. On a réussi à le contenir, à ne pas trop faire faute et à le forcer à mériter chaque tir. »

Résultat : des tirs difficiles, peu de rythme, et une attaque des Lakers globalement grippée. Los Angeles a d’ailleurs perdu 18 ballons, offrant 20 points faciles au Thunder. Un chiffre qui résume bien la domination d’OKC dans l’intensité.

Interrogé sur la situation de son coéquipier, LeBron James a tenté d’apporter du contexte, sans nier la difficulté :

« Il a été absent un mois. On sait qu’il va mettre ses tirs et créer du jeu, mais c’est compliqué. On essaie d’accélérer son retour, de le remettre dans le rythme, mais c’est normal qu’il y ait des matches où il rate des tirs. Sa présence nous aide quoi qu’il arrive. »

Un discours logique, mais qui ne change pas la réalité immédiate : les Lakers ont besoin d’un Reaves performant, et vite. D’autant plus que d’autres cadres ont également déçu, comme Marcus Smart (4/15 au tir), ou encore un collectif incapable de trouver des solutions face à la meilleure défense de la ligue.

OKC a déjà l’air trop fort pour les Lakers

Une attaque trop dépendante… et amputée

Le problème est d’autant plus visible que les Lakers évoluent évidemment sans Luka Doncic, toujours absent. LeBron James n’a d’ailleurs pas évité le sujet :

« On joue contre la meilleure défense de NBA. Dans ces cas-là, il faut des joueurs capables d’attirer plusieurs défenseurs en permanence. Et là, il nous manque un gars qui tourne à 34 points, 8 rebonds et 9 passes. C’est énorme. »

Sans cette menace supplémentaire, chaque faiblesse individuelle est amplifiée. Et celle de Reaves, en ce début de série, saute aux yeux. Malgré tout, le staff des Lakers garde confiance. JJ Redick a été clair après la rencontre :

« Il n’a pas été bon, mais il va rebondir. C’est un grand joueur. »

Reaves lui-même sait ce qu’il doit améliorer :

« La solution la plus simple, c’est de mettre mes tirs. Mais surtout, je dois limiter les pertes de balle. Ils mettent une grosse pression sur le ballon, et il faut qu’on ait une tentative de tir à chaque possession. »

Le diagnostic est posé. Reste à voir si la réaction sera à la hauteur. Parce que face à ce Thunder-là, chaque match peut très vite basculer.

Chet Holmgren chambre LeBron James après la démonstration du Thunder