Chet Holmgren chambre LeBron James après la démonstration du Thunder

Chet Holmgren a dominé les Lakers… puis a lâché une punchline inattendue sur LeBron James après le match.

Le Oklahoma City Thunder a parfaitement lancé sa demi-finale de conférence Ouest avec une victoire nette face aux Los Angeles Lakers (108-90), mardi soir au Paycom Center. Une prestation maîtrisée de bout en bout, portée notamment par un très solide Chet Holmgren, mais aussi marquée par une déclaration pleine d’humour du jeune intérieur après la rencontre.

Dans un match où Oklahoma City a rapidement imposé son rythme, les champions en titre ont étouffé l’attaque des Lakers, contraints de forcer de nombreuses possessions compliquées. Le Thunder a contrôlé le tempo, verrouillé la peinture et affiché une intensité défensive constante pour prendre les devants dans la série (1-0).

Chet Holmgren a été au cœur de cette domination. L’intérieur a compilé 24 points, 12 rebonds et 3 contres, incarnant parfaitement la supériorité physique et technique d’OKC dans la raquette. À seulement quelques saisons de ses débuts en NBA, il s’impose déjà comme un élément clé dans un contexte de playoffs, face à une équipe pourtant menée par une légende vivante.

C’est justement cette opposition de générations qui a alimenté l’un des moments marquants de la soirée. Après le match un journaliste lui a demandé s'il avait déjà pensé un jour pouvoir affronter LeBron James en playoffs, Holmgren a répondu avec un mélange de respect et de malice :

« Oui, mais peut-être plus en tant que coach ou quelque chose comme ça… C’est fun de se mesurer à de grands joueurs, et il en fait partie. »

24 ans VS 41 ans. 17 ans d'écart entre les deux joueurs. Quand LeBron a débarqué en NBA en 2003, Chet avait 1 an.

Dans le fond, cette sortie reflète aussi l’état d’esprit du Thunder. Une équipe jeune, talentueuse, décomplexée, qui joue avec confiance sans pour autant ignorer l’histoire. Holmgren ne se contente pas de performer, il assume aussi pleinement le moment.

En face, les Lakers devront rapidement réagir. Dominés dans l’intensité et dans l’exécution, ils se retrouvent déjà sous pression après ce Game 1 largement à l’avantage d’Oklahoma City. LeBron James, malgré son expérience, devra trouver des solutions pour remettre son équipe sur les rails face à un collectif aussi bien huilé.

OKC a déjà l’air trop fort pour les Lakers