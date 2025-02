Premier match référence pour Luka Doncic avec les Los Angeles Lakers

Après des débuts poussifs, voilà déjà (enfin ?) le match référence. Pour sa quatrième sortie sous les couleurs des Los Angeles Lakers, Luka Doncic a compilé 32 points, 10 rebonds, 7 passes et 4 interceptions pour une très belle victoire sur le parquet des Denver Nuggets samedi soir (123-100). Un succès convaincant vu l’écart et donc la manière dont le Slovène et ses coéquipiers ont pris le dessus sur une formation qui restait sur 9 victoires consécutives. Doncic était le meilleur joueur sur le terrain, et non Nikola Jokic, auteur d’un triple-double mais avec seulement 12 points.

Il a suffit d’un quart-temps, le premier, pour que l’ancien prodige du Real Madrid égale son record de points avec les Lakers. Il en a mis 16 en 12 minutes et L.A. a de suite pris l’avantage. Les Angelenos n’ont d’ailleurs pas été menés une seule fois la nuit dernière. Ils ont déroulé dans le sillage de leur superstar visiblement « hyper concentrée » selon les déclarations de ses coéquipiers.

Luka Doncic avait sans doute à cœur d’envoyer un message. Il tournait à un peu plus de 14 points en étant très maladroit sur ses trois premiers matches avec sa nouvelle équipe. Pour deux défaites contre le Jazz et les Hornets en plus. Il y avait déjà des fans sur Twitter qui réclamaient à ce que le jeu soit centré autour de lui. JJ Redick va dans ce sens et il a tranché publiquement :

« Je pense que Luka doit être le gars qui contrôle l’attaque. Et vu que l’on va répartir les minutes, LeBron et Austin auront aussi leurs moments avec le ballon entre leurs mains. Ce sont trois joueurs intelligents qui peuvent créer des mismatches. »

Ça n’a pas posé de problème à LeBron James, qui s’est aussi régalé hier. 25 points pour le King et 23 pour Austin Reaves.

