Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Bulls : 121-117

Nets @ Sixers : 105-103

Lakers @ Nuggets : 123-100

Rockets @ Jazz : 115-124

Hornets @ Blazers : 88-141

Gregg Popovich ne reviendra pas cette saison, son futur est incertain

- Luka Doncic attendait son match-référence avec les Lakers. Il l'a eu et de manière spectaculaire, aussi bien grâce à sa prestation que parce que l'adversaire restait sur 9 victoires de suite. Los Angeles est allé l'emporter (123-100) nettement à Denver, avec 32 points du Slovène, qui a ajouté 10 rebonds, 7 passes, 4 interceptions et un contre à 10/22, mais aussi 25 de LeBron James, 23 d'Austin Reaves et 21 de Ruic Hachimura, qui a pourtant quitté ses partenaires à 10 minutes de la fin. Les Lakers ont parfaitement limité Nikola Jokic malgré son triple-double (12 pts, 13 rbds, 10 asts), lequel a seulement pris 7 tirs dans la rencontre.

A quelques jours des retrouvailles avec les Mavs, ce qu'ont montré Luka Doncic et les Lakers est prometteur.

LUKA DONČIĆ DOMINATES SATURDAY PRIMETIME! ⭐️ 32 PTS (most as a Laker)

⭐️ 10 REB

⭐️ 7 AST

⭐️ 4 STL

⭐️ W pic.twitter.com/V3MGNibQmJ — NBA (@NBA) February 23, 2025

- Voilà, Brooklyn est repassé devant Philadelphie au classement de l'Est... Les Sixers avaient pourtant tout pour remporter ce duel entre aspirants à la 10e place, à commencer par le fait de jouer à domicile et avec leur trio Embiid-George-Maxey. Bien entendu, ça n'a pas suffi et les joueurs de Nick Nurse ont été crucifiés au buzzer par Nic Claxton, auteur du game winner après avoir bien suivi le tir manqué par Keon Johnson, pour éteindre totalement la salle.

NIC CLAXTON PUTBACK FOR THE DUB!!! 🔥 pic.twitter.com/I2lfA4jhYK — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 23, 2025

Killian Hayes était titulaire pour Brooklyn et a joué 27 minutes pour 3 points, 6 passes et 4 rebonds. Hayes a marqué autant de paniers extérieurs que Joel Embiid, c'est à dire aucun. Le pivot des Sixers a fini avec 14 points à 4/13, Tyrese Maxey étant à nouveau le plus tranchant du côté de Philadelphie avec 31 points. Guerschon Yabusele a joué 23 minutes pour 5 points et 8 rebonds.

- Après un début très poussif, les Suns se sont repris pour mettre fin à leur série de 4 défaites de suite. Phoenix est allé l'emporter à Chicago, avec une bonne copie combinée de son trio Kevin Durant-Devin Booker-Bradley Beal, lesquels nt respectivement inscrit 27, 29 et 25 points. C'était la première fois depuis le 31 janvier que le "Big Three" des Suns était aligné.

- Les Hornets ont été humiliés à Portland. Les Blazers ont signé la plus large victoire de leur histoire en NBA en s'imposant de 53 points, effaçant leur +50 contre Cleveland en 1982. Moussa Diabaté (5 pts, 7 rbds en 12 min) et Tidjane Salaün (6 pts, 2 rbds, 2 blks) ont malheureusement été aux premières loges de la démonstration de Toumani Camara (20 pts, 10 rbds, 6 asts, 2 blks) et des siens. Le Belge a d'ailleurs fait passer une sale soirée à LaMelo Ball, qui a shooté à 1/10.

- Encore menés de 7 points en début de 4e quart-temps, les joueurs du Jazz ont renversé Houston. Keyonte George (30 pts), Lauri Markkanen (23 pts) et Walker Kessler (11 pts, 17 rbds) ont orchestré un run de 21-5 qui a permis à leur équipe d'être en pole dans le money time. Il s'agit d'une mauvaise opération pour les Rockets, qui sortent du top 4, désormais devancés par les Lakers.

-