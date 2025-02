Absent depuis un accident cardio-vasculaire en novembre, Gregg Popovich était attendu par les fans des San Antonio Spurs d'ici la fin de la saison. En tout cas, ils l'espéraient raisonnablement, après les plus récents bilans de santé du mythique coach texan. Malheureusement, il n'en sera rien. Quelques jours après avoir appris le forfait de Victor Wembanyama jusqu'à la fin de la saison pour soigner une thrombose, les Spurs savent maintenant qu'ils ne reverront pas non plus Pop.

D'après Shams Charania d'ESPN, Gregg Popovich ne reprendra pas son poste de head coach cette saison et laissera Mitch Johnson opérer. Le plus inquiétant, c'est que l'insider ajoute que l'avenir du légendaire coach NBA est en suspens et qu'il n'existe aucune garantie de le revoir tout court sur les bancs de la ligue. Les Spurs et Popovich, qui a eu 76 ans en janvier dernier, ne forceront rien.

En contact fréquent avec Wembanyama

Gregg Popovich et Victor Wembanyama sont en tout cas en contact fréquent et les deux hommes auraient beaucoup discuté depuis le diagnostic autour du problème de santé du Français.

Dans un monde idéal, Wembanyama et Popovich sont ensemble sur le terrain et autour pour reprendre le cours de leur aventure en NBA. Mais comme on dit, le plus important reste la santé. Si Pop décide, avec le staff médical de San Antonio, qu'un retour au coaching est dangereux, il est probable qu'il prenne du recul, tout en restant le cerveau des opérations au sein des Spurs.

