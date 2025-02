La fin de saison de Victor Wembanyama, atteint d’une thrombose veineuse, est un coup de massue pour le joueur, son équipe et ses fans. « Je suis dévasté », confie Joshua, un supporter des Spurs qui a fait le déplacement jusqu’au Moody Center d’Austin pour le match contre les Suns ce jeudi. Ces mots, qui peuvent sembler excessifs, reflètent parfaitement le sentiment du public quelques heures après la mauvaise nouvelle.

Pourtant, le principal intéressé, lui, garde un état d’esprit positif. « Il sourit toujours », assure son coéquipier Keldon Johnson. Pour leur premier match sans leur superstar, les Spurs ont surpris Kevin Durant et les siens (120-109). Et à la fin de la rencontre, Johnson avait déjà reçu un SMS de Wembanyama : « C’était le premier message que j’ai reçu après le match : “super victoire”. S’il était avec nous, il voudrait que l’on joue dur et que l’on essaie de gagner. Et nous avons hâte qu’il revienne. »

Le dépit des fans est compréhensible. Perdre le meilleur joueur de son équipe et voir sa deuxième saison écourtée est un coup dur. Le mot « thrombose » est effrayant. Il évoque inévitablement la fin de carrière de Chris Bosh, forcé d’arrêter prématurément en 2016 à cause d’un problème de caillots sanguins récurrents. Mais la réalité, c’est que tout va bien.

« Compte tenu de la gravité du problème, je suis surtout soulagé qu’ils aient pu détecter cela aussi vite. Ça aurait pu être grave », nuance Simon, qui se démarque des autres fans dans la salle. Il a raison : ce diagnostic rapide devrait permettre à Wemby de revenir en pleine forme pour le début de la prochaine saison, sans séquelles. C’est en tout cas ce que la franchise anticipe.

Les Spurs se montrent rassurants à ce sujet. « Les experts médicaux ont confirmé qu’il n’y a pas d’inquiétude pour la santé personnelle à long terme de Victor ou pour tout ce qui est lié au basket », a déclaré Mitch Johnson, le coach en chef, avant la rencontre.

La situation telle qu'elle nous est présentée, aussi surprenante et rare soit-elle, n’est pas beaucoup plus grave sur le papier qu’une entorse de la cheville. Plus que la comparaison avec Bosh, le parallèle avec Brandon Ingram, qui a surmonté exactement le même problème, est particulièrement éclairant. Il n’avait manqué que 19 matches en 2019 avant de reprendre sa carrière normalement, si bien que cet épisode est aujourd’hui largement tombé dans l'oubli. Dans 10 ans, il y a fort à parier que la plupart d’entre nous ne se souviennent pas de cet épisode.

Malgré l’optimisme affiché par Victor Wembanyama et les Spurs, la situation est sérieuse. Même dans le meilleur des cas, elle reste frustrante. « C’était évidemment dur de l’apprendre », reconnaît Keldon Johnson, à propos de la thrombose du Français. « Vic compte beaucoup pour nous et le voir traverser cette épreuve, c’est difficile pour tout le monde. Nous savons que, quoi qu’il en soit, nous sommes derrière lui. »

Cependant, rares sont les joueurs qui traversent une carrière sans blessures ni problèmes de santé. La nature inhabituelle de ce cas ne doit pas nous faire perdre de vue que les absences font partie intégrante du sport.

« Je suis heureux qu’ils aient pu détecter son problème à temps. Je pense à lui, et je suis persuadé que l’intégralité du monde du basket aussi », a déclaré Kevin Durant après la rencontre. L’ancien champion NBA a pour sa part dû se remettre d’une blessure au tendon d’Achille, qui l’a éloigné des terrains pendant plus d’une saison. Quatre ans après son retour, à 36 ans, il fait encore partie des six marqueurs les plus prolifiques de la NBA cette saison. Beaucoup de joueurs passent par là et s’en remettent.

Interrogé à ce sujet, l’ailier des Suns avait d’ailleurs un conseil pour Wembanyama, pour l’aider à gérer ces prochains mois loin du terrain : « Il faut être patient. Tu peux peut-être trouver de nouveaux Lego à assembler et de nouveaux livres à lire. Et quand le moment sera venu de retourner sur le terrain et de reprendre l’entraînement, concentre-toi à fond. »

Ce conseil s’applique aussi bien aux observateurs. La condition de Wemby demande du temps et du repos, mais ce n’est certainement pas la fin. La vie continue, sa carrière également, ce n’est qu’un simple contretemps.

