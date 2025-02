Victor Wembanyama, le discours rassurant du coach des Spurs

La nouvelle a représenté un véritable choc. Souffrant d'une thrombose au niveau de l'épaule, Victor Wembanyama se retrouve contraint de mettre un terme à sa saison. Cette annonce a provoqué des inquiétudes sur la santé de l'intérieur des San Antonio Spurs.

Heureusement, le problème a été rapidement décelé. Et pour la suite de sa carrière, les nouvelles rassurantes ont rapidement afflué. Tout d'abord, par rapport aux exemples récents de Brandon Ingram et d'Ausar Thompson.

Mais aussi par rapport à l'optimisme des Spurs : il s'agirait d'un souci isolé et le Français devrait être en mesure de tenir sa place, en pleine forme, pour le début de l'exercice 2025-2026. Un scénario confirmé par le coach intérimaire Mitch Johnson.

"Les experts médicaux et des personnes plus intelligentes que tout le monde dans cette salle ont confirmé qu'il en aura fini pour cette année et qu'il n'y a pas d'inquiétude pour la santé personnelle à long terme de Victor ou pour tout ce qui est lié à ses activités de basket-ball.

Et il n'y a aucune raison de ne pas croire qu'il ne sera pas prêt pour le début de la saison prochaine. C'est une nouvelle dévastatrice. C'est le cas dès que la ligue perd un joueur de cette importance. Puis c'est difficile parce que vous perdez un joueur majeur de la ligue que les fans et les gens aiment regarder.

En ce qui concerne sa réaction, je n'étais pas avec lui. Je ne veux pas parler pour lui, mais je sais que Victor aime jouer. Vous avez vu comment il était pendant le All-Star week-end et à quel point il veut être avec ses coéquipiers.

Je sais qu'il aurait aimé avoir l'opportunité de tout donner jusqu'au bout cette saison. Donc je peux seulement imaginer (à quel point c'est dur pour lui, ndlr). Mais je lui fait confiance, il sera très intelligent et concentré sur le respect du processus pour revenir.

Il ne sautera pas d'étapes et s'y prendra de la bonne manière. C'est un petit revers avant un grand come-back", a assuré Johnson devant les médias.

Le plus important reste bien évidemment la santé de Victor Wembanyama. Et les Spurs n'ont visiblement aucune crainte à ce sujet. Même sportivement, les retours sont donc rassurants. Un soulagement.

