Rockets : la séquence complètement lunaire de Tari Eason

Le Toyota Center des Houston Rockets se transforme parfois en chapiteau de cirque. Le tanking n’empêche pas les joueurs de Stephen Silas de faire le show par moment. En l’absence de Jalen Green et Kevin Porter Jr, cette responsabilité est revenue à Tari Eason.

17e choix de la draft 2022, le produit de LSU s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous de la franchise texane. Énergique et dur au mal, Eason a gagné le cœur des observateurs par son intensité. Celle-ci s’étant fait particulièrement ressentir hier, dans la victoire face au Thunder (112-106).

Le rookie a en effet terminé avec 20 points et 13 rebonds, dont 12 rebonds offensifs. Trois records en carrière, d’après StatMuse. Il n’est pas non plus passé très loin d’enregistrer le record de la saison au rebond offensif, à une unité des 13 de Steven Adams face aux Kings.

Mais c’est surtout sur une séquence bien particulière que Tari Eason s’est fait remarquer hier. En moins de 90 secondes, dans le dernier quart-temps, le joueur a compilé du bon et du moins bon. Sur ce très court laps de temps, il accumule ainsi 6 points, mais aussi 7 tirs manqués, 6 rebonds offensifs, 1 interception et 1 contre.

Je pense que l’on tient la plus grande action des #Rockets de la saison. Tari Eason est un grand malade. 😭pic.twitter.com/OZf1qKdnaE — Living H-Town 🚀 (@Living_HTown) February 2, 2023

Le résumé des actions de l’ailier fort des Rockets sur cette séquence :

10:49 — Réussit un tir à trois points

10:23 — Manque son layup

10:19 — Récupère le rebond offensif

10:19 — Manque son putback

09:52 — Contre Josh Giddey

09:40 — Récupère un rebond offensif

09:40 — Manque son putback

09:35 — Intercepte Tre Mann

09:31 — Manque son layup

09:31 — Récupère le rebond offensif

09:31 — Manque son putback

09:31 — Récupère le rebond offensif

09:31 — Manque son putback

09:31 — Récupère le rebond offensif

09:31 — Manque son putback

09:31 — Récupère le rebond offensif

09:31 — Réussit son putback (+ faute)

09:31 — Rentre son lancer franc

Si tout n’est pas à garder dans cette séquence, elle montre tout de même un aperçu du potentiel intrigant du jeune joueur des Rockets. Eason n’a pas eu de mal à s’imposer au rebond offensif, parfois au milieu de plusieurs joueurs, avec un timing remarquable. Un chaos total dont les amateurs de tanking peuvent se régaler.

