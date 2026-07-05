Il y a des décisions qui changent une carrière. Et puis il y a celles qui changent la manière dont une carrière sera regardée pour toujours. Le 4 juillet 2016, Kevin Durant publiait sur The Players’ Tribune un texte sobrement intitulé “My Next Chapter”. Quelques paragraphes, un ton posé, presque pudique, et une bombe lâchée au milieu de l’été : après neuf saisons à Oklahoma City, KD rejoignait les Golden State Warriors.

Dix ans plus tard, le souvenir reste intact. Pas seulement parce que Durant a quitté le Thunder. Pas seulement parce qu’il a rejoint une très grande équipe. Mais parce qu’il a choisi les Warriors, l’équipe qui venait tout juste d’éliminer OKC en finale de conférence après avoir été menée 3-1, puis de terminer une saison régulière historique à 73 victoires avant de s’écrouler en Finales contre Cleveland.

Le contexte rendait l’annonce presque irréelle. Quelques semaines plus tôt, Durant et Russell Westbrook semblaient tout proches de faire tomber la dynastie naissante de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Steve Kerr. Le Thunder avait eu Golden State au bord du précipice. Puis Klay Thompson avait pris feu au Game 6, les Warriors avaient survécu, et le rêve d’OKC avait explosé. Dans l’imaginaire collectif, Durant venait donc de rejoindre ceux qui l’avaient empêché d’atteindre les Finales.

Le choix qui a tout changé

À l’époque, la sidération est totale. La NBA venait déjà de connaître “The Decision” de LeBron James en 2010, mais le cas Durant avait quelque chose de différent. LeBron avait rejoint Miami pour bâtir une superteam. KD, lui, rejoignait une machine déjà presque parfaite. Une équipe championne en 2015, record de victoires en saison régulière en 2016, structurée autour du MVP unanime Stephen Curry et d’un système qui avait déjà révolutionné la ligue.

Sur le plan sportif, le move était quasiment impossible à contester. Golden State avait besoin d’un ailier capable de créer son propre tir dans les moments où le mouvement de balle se grippait. Durant cherchait son premier titre. La rencontre entre les deux était d’une logique implacable. Mais sur le plan symbolique, le choc a été immense.

En quelques heures, l’image de Kevin Durant a changé. Jusqu’ici, il était encore souvent vu comme le gentil superstar d’Oklahoma City, le scoreur élégant, le MVP 2014 ému aux larmes devant sa mère, le visage loyal d’une petite franchise devenue candidate au titre. Après “My Next Chapter”, il est devenu, pour une grande partie du public, celui qui avait choisi la voie la plus facile. Celui qui n’avait pas battu le boss final, mais l’avait rejoint.

Deux titres, deux MVP des Finales… et une cicatrice

La suite lui a pourtant donné raison sur le terrain. Avec Durant, les Warriors ont immédiatement atteint un niveau de domination rarement vu. En 2017, Golden State a traversé les playoffs comme un rouleau compresseur et KD a été exceptionnel en Finales contre Cleveland. Son tir à trois points face à LeBron James dans le Game 3 reste l’une des images fortes de cette période. En 2018, rebelote : nouveau titre, nouveau trophée de MVP des Finales pour Durant.

Sportivement, il a obtenu exactement ce qu’il était venu chercher. Deux bagues. Deux Finals MVP. Des performances d’élite dans les plus grands matches. Personne ne peut réécrire ça. Kevin Durant n’a pas été un passager clandestin de la dynastie Warriors. Il en a été l’arme absolue, le joueur qui rendait une équipe déjà terrifiante quasiment injouable.

Mais c’est là tout le paradoxe. Sa décision n’a pas ruiné son palmarès, elle l’a enrichi. Elle n’a pas prouvé qu’il n’était pas un grand joueur, elle a même confirmé qu’il pouvait être le meilleur joueur d’une finale NBA. En revanche, elle a profondément changé la perception de sa grandeur. Pour beaucoup, ses titres avec Golden State restent accompagnés d’un astérisque émotionnel, pas officiel, mais bien réel. Comme si la domination avait été trop évidente pour être pleinement admirée.

Une NBA transformée

L’impact a dépassé le cas Durant. Cette signature a renforcé l’idée que les superstars pouvaient reprendre le contrôle total de leur destin, quitte à bouleverser l’équilibre de la ligue. Elle a aussi accéléré la course aux armements. Face à Golden State, il ne suffisait plus d’être très bon. Il fallait empiler les stars, multiplier les profils switchables, trouver des créateurs capables de survivre à une avalanche offensive permanente.

La NBA moderne était déjà entrée dans l’ère du spacing, du tir à trois points et du pouvoir des joueurs. L’arrivée de Durant aux Warriors a poussé tous ces phénomènes à leur maximum. Elle a donné naissance à l’une des équipes les plus fortes de l’histoire, mais aussi à l’une des plus discutées. Golden State était magnifique à voir jouer, mais pour beaucoup, le suspense avait disparu avant même le début de la saison.

Dix ans plus tard, “My Next Chapter” reste donc un moment charnière. Un texte court, une annonce simple, et une onde de choc gigantesque. Kevin Durant n’a pas signé son arrêt de mort sportif ce jour-là. Au contraire, il a gagné, dominé et ajouté deux lignes majeures à son CV. Mais il a aussi accepté, volontairement ou non, que son histoire ne soit plus jamais racontée de la même façon.