Napheesa Collier bientôt de retour ?

Mercredi, la star des Minnesota lynx Napheesa Collier, blessée depuis la saison dernière, a fait son retour à l’entraînement en compagnie de sa coéquipière Dorka Juhásze elle aussi blessée. Les deux joueuses ont raté tout le début de saison, et s’apprêtent prochainement à faire leurs début dans une équipe qui, malgré leur absence, reste solidement accrochée à la première place du classement.

Malgré toutes ces nouvelles prometteuses, aucune date de ce retour n’a encore été annoncé. Mais on peut supposer que la franchise souhaitera la faire reprendre les matchs dans les prochaines semaines car de grosses opposition arrive, notamment contre le New York, Liberty samedi 4 juillet

Après deux opérations aux genoux, la star du Minnesota, arrivera-t-elle à prendre le train en marche ? L’association avec Olivia Milles qui fait un début de saison canon et à qui l’on promet déjà le titre de Rooky de l’année portera-t-elle ses fruits ? La fin de saison des Minnesota lynx s’annonce palpitante.

Sources :

Minnesota, lynx

https://www.espn.com/wnba/story/_/id/49237721/collier-back-practice-looks-boost-red-hot-miles-lynx