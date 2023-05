Il y a un an, Jimmy Butler avait prévenu !

Jimmy Butler et le Miami Heat vont retrouver les Finales NBA, trois ans après leur défaite contre les Lakers dans la bulle de Disneyworld. L'an dernier, les Floridiens n'étaient pas passés loin d'éliminer Boston au même stade et Butler a forcément repensé depuis à ce tir à 3 points en fin de match qui aurait pu changer la donne. Si tout le monde est aujourd'hui étonné de voir Miami rejoindre Denver en Finales NBA en tant que 8e du classement à l'Est, Butler savait que l'opportunité se représenterait.

Il y a un an presque jour pour jour, après la fameuse défaite contre Boston, Jimmy Butler avait déclaré : " "On avait ce qu'il fallait pour gagner cette année. L'année prochaine on aura aussi ce qu'il faut. On se retrouvera dans la même position et cette fois, on gagnera".

Si tu as les numéros du loto, Jimmy, n'hésite pas à les partager hein...

En tout cas, la confiance régnait du côté de Miami, où le staff avait booké un vol direct entre Boston, où s'est tenu le game 7, et Denver, où se jouera le game 1 des Finales dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h30 du matin.

CQFR : Miami créé l'exploit et rejoint Denver en Finales NBA