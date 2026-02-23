Après la défaite face au Thunder, Donovan Mitchell a dénoncé des fautes non sifflées et reconnu sa frustration.

La défaite des Cleveland Cavaliers sur le parquet du Oklahoma City Thunder (121-113) a laissé des traces. Après la rencontre, Donovan Mitchell n’a pas caché sa frustration concernant l’arbitrage face à l’intensité défensive d’OKC.

« Oui, ils font faute. Ce n’est un secret pour personne, ils font faute », a-t-il expliqué.

« Mais au bout d’un moment, ça fait une saison et demie, deux saisons. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Continuer à dire la même chose ? Ils ne sifflent pas, donc… Oui, ils font faute, mais si ce n’est pas sifflé, alors ce n’est pas une faute, vous voyez ce que je veux dire ? »

Une défense physique qui dérange

Les Cavaliers ont vu leur série de sept victoires consécutives prendre fin face au champion en titre, pourtant privé de ses stars Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams.

Mitchell a été limité à 20 points à 9/19 au tir, notamment sous la pression constante de Lu Dort, réputé pour sa défense agressive et physique.

Malgré certaines critiques récurrentes autour de l’arbitrage concernant OKC, le Thunder affiche la meilleure defensive rating de la ligue cette saison (106,1). L’équipe se situe par ailleurs dans la moyenne NBA au nombre de fautes sifflées, avec 19,4 par match.

Mitchell veut tourner la page

Si la frustration est réelle, le leader de Cleveland préfère ne pas s’attarder sur le sujet.

« C’est frustrant, mais on ne peut pas laisser ça nous atteindre. Je pense qu’on l’a compris. »

Malgré les reproches adressés aux arbitres, les Cavaliers entendent se concentrer sur ce qu’ils peuvent contrôler, alors que la course aux playoffs s’intensifie.