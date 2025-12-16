Ime Udoka détruit les arbitres après la défaite de Houston

La prolongation perdue par Houston face à Denver a laissé des traces, et pas seulement au tableau d’affichage. Après la défaite contre les Nuggets, Ime Udoka n’a pas cherché à arrondir les angles. En conférence de presse, le coach des Rockets a livré une sérieuse contre le corps arbitral, au point de s’exposer à coup sûr à une lourde amende de la NBA.

« C’est le match le plus mal arbitré que j’ai vu depuis longtemps », a lâché Udoka, avant d’enfoncer le clou. Selon lui, deux des officiels (Natalie Sago et Jamahl Ralls, NDLR) « n’avaient rien à faire là », tandis que l’arbitre principal (Zach Zarba) se serait comporté « comme s’il était en admiration devant les stars présentes sur le terrain ». Des mots forts, presque calculés, mais qui traduisent surtout une colère difficile à contenir.

L’action qui a fait déborder le vase est claire : sur une situation de remise en jeu en fin de match, Amen Thompson est sanctionné pour une faute sur Tim Hardaway Jr. Un coup de sifflet lourd de conséquences, puisque Jamal Murray transforme le lancer accordé, envoyant Denver en prolongation. Pour Udoka, cette décision est tout simplement incompréhensible, voire injustifiable dans un moment aussi crucial.

Au-delà du cas précis, cette sortie s’inscrit dans une frustration plus large. Celle d’un coach qui sent son équipe progresser, rivaliser avec l’élite, mais qui estime ne pas être traitée avec la même considération que les cadors établis. Houston, jeune et affamé, se heurte encore à la réalité politique et symbolique de la NBA, en tout cas du point de vue de l'ancien coach des Celtics...