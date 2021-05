Embrouille, boycotts et tentative de fuite : Dans les coulisses du fiasco des Pacers

Les Indiana Pacers ne voulaient plus de Nate McMillan et de son approche jugée « dépassée » pour son époque. Ils l’ont prolongé, tout ça pour le virer deux semaines plus tard et le remplacer par Nate Bjorkgren sur le banc. Moins d’un an après, la franchise part complètement en vrille. Parce que le nouvel entraîneur a réussi à se mettre tout le monde à dos, ou presque, en seulement quelques mois.

Atlanta a visé juste, Nate McMillan est un pompier de service historique !

Plusieurs médias US ont enquêté sur ce qui se trame au sein de l’organisation. Et il se trouve que les dirigeants des Pacers – qui ont tout de même considéré jusqu’à 20 coaches différents – auraient pu creuser un peu plus loin dans le passé de Bjorkgren avant de lui refiler le poste. Une anecdote illustre particulièrement bien ce manque de discernement du management.

Selon Jake Fisher du Bleacher Report, TJ Warren aurait demandé son transfert d’Indianapolis dès le moment où Bjorkgren a été nommé sur le banc. Spéculation qu’il aurait démentie depuis. Mais au final, presque peu importe que ce soit vrai ou non. C’est tellement cocasse que ça donne envie d’y croire. L’ailier, excellent dans la bulle, aurait en partie préféré opter pour une rééducation complète – il est out pour la saison – afin d’éviter de se coltiner le coach pendant encore plusieurs mois.

Ce qu’il faut retenir ici, c’est que les Pacers n’ont même pas demandé leur avis au seul joueur de leur effectif qui avait déjà côtoyé le tacticien lors de son passage à Phoenix. Bjorkgren était alors un assistant d’Earl Watson et il n’a pas laissé que des bons souvenirs. Apparemment, il poussait les joueurs à s’entretenir avec lui plutôt qu’avec le coach en staff. Des pratiques politiciennes répétées à Toronto, où il secondait Nick Nurse avec un titre à la clé en 2019.

Du changement imminent aux Pacers

Ses passages en G-League ont aussi laissé des traces. Ses anciens collègues et joueurs décrivent un homme très dur envers tout le monde, capable d’engueuler constamment son staff et d’exiger beaucoup sans offrir en retour. Et tout cet aspect humain, les Pacers l’ont clairement négligé. Ils se sont concentrés uniquement sur le basket. Alors que coacher en NBA relève au moins autant du management d’ego. Si ce n’est plus.

Au final, ça donne une équipe qui s’enfonce. Avec des tensions palpables. Un peu à l’image de l’embrouille entre un joueur, Gota Bitadze, et un assistant, Greg Foster, en plein match avant-hier. Le coach reprochait au pivot de ne pas assez protéger le cercle. Ce dernier lui a rétorqué de « sit the fuck down » après avoir inscrit un trois-points. Dans la foulée, Foster a dû être retenu pour ne pas cogner son propre joueur. Il a depuis été suspendu tandis que le sophomore a écopé d’une amende.

Les Pacers vont faire du ménage cet été. Sauf renversement de situation, Nate Bjorkgren va sauter un an seulement après avoir été nommé. Et bon courage à lui pour retrouver un job dans la foulée. Le GM Kevin Pritchard, en poste depuis 2011, devrait lui aussi perdre son boulot pour payer son erreur. Il n’y finalement jamais eu autant de drama à Indianapolis et c’est sacrément fort quand on pense au fait que cette équipe a eu un jour dans ses rangs Stephen Jackson et Ron Artest qui se battaient avec des fans dans les tribunes de Detroit.

L’erreur de casting se confirme à Indiana, Bjorkgren va sans doute prendre la porte