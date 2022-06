Robert Williams et 3 joueurs des Warriors questionnables pour le Game 3

Du côté des Boston Celtics, Robert Williams est questionnable pour le Game 3 des Finales. En face, Andre Iguodala, Gary Payton II et Otto Porter Jr sont sur l’injury report des Golden State Warriors.

À égalité dans la série, Boston et Golden State sont à un tournant de ces Finales NBA. Les Celtics joueront les deux prochaines rencontres à domicile, avec l’espoir de reprendre l’avantage avant de retourner dans la Baie. Les Warriors, quant à eux, doivent tenir le coup pour ne pas repartir à 1-3. Pour ces matches, les deux équipes ont donc besoin de toutes les forces possibles, mais ce n’est apparemment pas gagné.

Robert Williams listé "questionnable"

Robert Williams est toujours gêné par son genou et est listé "questionnable" pour le Game 3 de la série. Le pivot des Celtics a été précieux pour son équipe sur ses minutes de jeu. Lorsqu’il est sur le terrain, la défense de Boston est bien plus efficace. Il comptabilise déjà six contres sur les deux premiers matches.

À cause de sa douleur au genou, Robert Williams n’a pas été en mesure de jouer plus de 14 minutes dans le Game 2. Sans doute l’une des explications de la défaite de son collectif dans cette rencontre. Ime Udoka espère cette fois retrouver son facteur X en pleine forme, pour ces confrontations si importantes à domicile.

Trois joueurs des Warriors sur l'injury report

En face, les Warriors ne sont pas non plus épargnés par les blessures. C’est d’abord Andre Iguodala qui inquiète la franchise. Touché au genou, il a déjà manqué le Game 2 et est aujourd’hui questionnable lui aussi. L’ailier n’a joué que 12 minutes dans le premier match de la série, pour son retour, mais Steve Kerr préfèrerait certainement avoir toutes ses options pour affronter les C’s chez eux.

Malgré un come-back convaincant, Gary Payton II est également sur l’injury report de Golden State. Revenir d’une fracture du coude n’est jamais une chose facile. Ainsi, son statut "questionnable" est sans doute une mesure préventive au cas où il connaîtrait une difficulté inopinée. L’ailier est bien attendu sur le terrain mercredi.

Otto Porter Jr (douleur au pied) est dans la même situation, après avoir joué 24 et 15 minutes dans les deux premiers matches.