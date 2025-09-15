Isaac Bonga, auteur d’une prestation exceptionnelle en finale, a été officiellement élu Meilleur Défenseur de l’EuroBasket 2025. Son apport défensif, sa polyvalence sur les postes adverses et ses performances clés font de lui le symbole de la solidité allemande sur ce tournoi.

Isaac Bonga, 25 ans, est devenu le tout premier Meilleur Défenseur d'un EuroBasket lors de l’édition 2025, instauré pour célébrer le défenseur le plus impactant du tournoi. Son profil a séduit partout : grosse présence, capacité à gêner les meilleurs scorers adverses, sauts d’anticipation, interceptions, contres… mais aussi des performances offensives marquantes.

Sur le tournoi, il termine à 9,9 points, 4,3 rebonds, 2,1 passes décisives de moyenne par match, avec en plus 1,4 interception et 6 contres au total sur neuf rencontres.

Il a souvent été chargé de contenir le joueur offensif le plus dangereux. Lors du premier tour face à la Finlande, il a limité Lauri Markkanen à 11 points — soit 18 de moins que sa moyenne avant ce match. En demi-finale, même schéma : encore face à Markkanen, il a réussi à l’empêcher de gagner en rythme, Markkanen finissant à 6/17 aux tirs pour 35%.

En finale contre la Turquie, Bonga a été monstrueux. Il a inscrit 20 points (4/7 à deux points, 4/4 à trois points), capté 5 rebonds, donné 3 passes, réalisé 1 interception et 1 contre. Son tir à trois points avec 3:35 à jouer, suivi d’un dunk puissant sur la baseline à moins de trois minutes de la fin pour recoller au score, et surtout un rebond offensif clé qui a permis à Dennis Schröder de prendre l’avantage à 18,7 secondes de la fin : autant de moments qui montrent à quel point il a pesé dans les instants décisifs.

Sa défense ne se limite pas aux chiffres défensifs. L’entraînement tactique, la volonté de suivre les adversaires sur plusieurs postes, d’anticiper, de ralentir les pénétrations ou les transitions adverses, tout cela compte énormément dans ce titre. Avec ses compétences en défense, il a aidé l’Allemagne à lever le trophée pour la première fois depuis 1993.

Les highligts d'Isaac Bonga en finale face à la Turquie :

https://twitter.com/EuroBasket/status/1967339281015284127