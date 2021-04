Signé par les New Orleans Pelicans, le meneur de jeu Isaiah Thomas veut honorer la mémoire de Kobe Bryant pour son grand retour en NBA.

Isaiah Thomas va réaliser son grand retour en NBA. Après une longue bataille pour trouver une franchise, le meneur de jeu a été ainsi signé par les New Orleans Pelicans. L'ancien des Los Angeles Lakers va devoir faire ses preuves avec un contrat de 10 jours.

Et avec cette opportunité à saisir, le joueur de 32 ans voulait aussi en profiter de cette occasion pour avoir une pensée pour Kobe Bryant. Touché par la disparation du Black Mamba, le natif de Washington a changé son numéro en prenant le 24.

Un hommage pour Bryant, qui l'avait soutenu au moment de la disparition de sa sœur. Et avec ce numéro, IT veut donc l'honorer alors qu'il n'avait plus eu l'occasion de fouler un parquet NBA depuis le 4 février 2020.

Sur le plan sportif, Isaiah Thomas devrait faire ses débuts avec les Pelicans dès dimanche. En effet, il se trouve immédiatement disponible et risque donc d'intégrer la rotation pour défier les Houston Rockets.

Avec les nombreuses absences au sein de l'effectif de New Orleans, il pourrait rapidement avoir de grosses responsabilités. Autant dire qu'il dispose donc d'un gros coup à jouer pour relancer sa carrière...

Isaiah Thomas, un retour prometteur avec Team USA