Isaiah Thomas revient en NBA, cette fois-ci aux Hornets

Nombreux sont les joueurs NBA à avoir milité pour un retour d'Isaiah Thomas. Ils ont été entendus. Les cartons de l'ancien All-Star en G-League ne sont pas passés inaperçus et les Charlotte Hornets ont décidé de lui donner sa chance. Selon ESPN, le meneur de 33 ans va s'engager pour 10 jours avec la franchise de Caroline du Nord. Son troisième passage dans la grande ligue cette saison après deux piges non concluantes avec les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers. Il avait joué 5 matches en tout, pour 8,6 points de moyenne à... 31% de réussite aux tirs.

IT devra se montrer plus efficace pour convaincre les frelons de le conserver jusqu'à la fin de la saison. Il a fait le plein de confiance sous la tunique du Grand Rapids Gold la semaine dernière. 41 points sur 3 rencontres, dont une pointe à 46 unités. La meilleure performance de l'année en G-League jusqu'à présent.

Mais tout le monde sait qu'Isaiah Thomas peut scorer. Le hic, c'est qu'il tend à concéder au moins autant de points en défense. Parce que trop petit et donc continuellement ciblé par les attaquants adverses. Les Hornets auront tout de même besoin de lui. L'équipe de James Borrego est en perte de vitesse. Elle reste sur 11 défaites au cours des 13 derniers matches et elle est descendu à la neuvième place de la Conférence Est.

