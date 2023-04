Le 21 décembre dernier, Ja Morant a secoué le monde de la NBA. Au cours d'un entretien avec ESPN, le meneur des Memphis Grizzlies avait affiché une grande confiance en son équipe. A l'époque, il avait ainsi expliqué qu'il ne craignait personne au sein de la Conférence Ouest.

La fameuse punchline "i'm fine in the West" qui se retourne aujourd'hui contre lui. En effet, dès le premier tour des Playoffs, le natif de Dalzell et ses partenaires ont pris la porte face aux Los Angeles Lakers (2-4). Une vraie désillusion pour la tête de série numéro 2 de l'Ouest.

Conscient des moqueries par rapport à sa sortie de décembre, Morant a assumé.

"Ma phrase va se retourner contre moi ? Cela ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Je l'ai dit et je dois faire avec", a répondu Ja Morant en conférence de presse.

Comme au moment de faire le bilan de sa saison, le talent de 24 ans a le mérite de prendre ses responsabilités. Les Grizzlies ont pris l'habitude de beaucoup parler, et forcément il y a un prix à payer si les résultats ne suivent pas.

A Ja Morant et ses partenaires de répondre, la saison prochaine, sur le parquet.

« La NBA aurait dû se montrer plus dure envers Ja Morant »