Ja Morant avait dit qu’il ne dunkerait plus… mais claque l’un des dunks de la saison !

Ja Morant est un filou. En fin de semaine, le meneur des Memphis Grizzlies avait expliqué qu'il ne dunkait plus dans les matches pour ménager sa santé, ce qui expliquait son approche un peu différente cette saison et son style un peu plus "playmaker" que scoreur. Chassez le naturel, il revient au galop...

Lors de la belle victoire des Grizzlies au TD Garden de Boston la nuit dernière, Ja Morant a non seulement fini avec 32 points, 9 passes et 9 rebonds, mais il a aussi réussi l'un des plus beaux dunks de ce début de saison. Malgré la présence de Kristaps Porzingis et Derrick White - excusez du peu - Morant a placé un dunk arrière en double clutch assez exceptionnel. Michael Jordan n'aurait pas renié cette séquence en son temps...

JA MORANT OMG 🤯 pic.twitter.com/3HEUMESQek — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 8, 2024

Memphis pointe pour le moment au 3e rang à l'Ouest, avec un bilan égal à celui des Dallas Mavericks, 2e. Ja Morant n'y est évidemment pas pour rien.