Ja Morant bientôt tradé ? Trois équipes sont à l’affût

Ja Morant n'a jamais été aussi proche de quitter les Grizzlies, qui sont à l'écoute des offres pour le meneur All-Star.

Ce n’est pas vraiment une surprise, même si les rumeurs s’étaient légèrement calmées ces dernières semaines. Selon Shams Charania d'ESPN, les Memphis Grizzlies sont désormais ouverts à l’idée de tourner la page Ja Morant et étudient activement les offres reçues autour de leur meneur All-Star. Un trade pourrait intervenir avant la deadline du 5 février, dans un contexte NBA déjà très mouvementé depuis l’annonce du départ de Trae Young d’Atlanta.

D’après ESPN, Memphis a sollicité plusieurs franchises et écoute attentivement les propositions depuis quelques jours. Rien n’indique qu’un échange soit imminent, mais le simple fait que les Grizzlies testent le marché marque un tournant majeur dans leur projet sportif, construit depuis 2019 autour de Ja Morant.

Un talent immense, un parcours récemment chaotique

Le début de carrière de Ja Morant laissait pourtant entrevoir des sommets. Rookie de l’année, multiple All-Star, leader d’une jeune équipe ambitieuse, il incarnait l’avenir de la franchise du Tennessee. Mais depuis deux saisons, tout semble être allé de travers : blessures à répétition, longues suspensions liées à l’affaire des armes à feu et récidives extra-sportives ont profondément fragilisé sa position au sein de l’organisation.

La situation diffère toutefois de celle de Trae Young sur le plan contractuel. Morant est encore sous contrat pour deux ans et demi, ce qui donne à Memphis un levier important dans les négociations. Les Grizzlies chercheraient a priori un package conséquent, mêlant picks de Draft et jeunes joueurs, afin de rester compétitifs à moyen terme.

Des statistiques en baisse, une prolongation en ligne de mire

Sur le parquet, la saison 2024-2025 est contrastée pour le meneur de 25 ans. En 28 minutes de moyenne, Ja Morant affiche 19 points et 7,6 passes, mais avec 40 % au tir, son plus faible pourcentage depuis sa Draft en 2019. Un chiffre révélateur de ses difficultés actuelles, dans une équipe elle-même en perte de repères.

Autre élément clé : Morant sera éligible à une prolongation de trois ans pour 178 millions de dollars dès l’été prochain, un paramètre lourd dans toute réflexion de trade pour les franchises intéressées.

Kings, Wolves, Heat : trois destinations crédibles ?

Selon le journaliste Brett Siegel, trois équipes se détacheraient à ce stade et seraient prêtes à négocier de manière raisonnable avec Memphis :

les Sacramento Kings, en quête d’un meneur star,

les Minnesota Timberwolves, toujours à la recherche du bon équilibre autour d’Anthony Edwards,

le Miami Heat, fidèle à sa culture de paris forts sur des talents en quête de rédemption.

Reste désormais la question centrale : qui osera miser sur Ja Morant, croire en sa capacité à embrasser un nouveau projet et à redevenir le meneur explosif et dominant qui faisait trembler la NBA il y a encore deux ans ?